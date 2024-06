Mercato : De Zerbi à l’OM… « Les gens ne se rendent pas compte (…) c’est extraordinaire ! »

Alors que Sergio Conceiçao était annoncé depuis plusieurs semaines à Marseille. Hier l’annonce d’une potentielle arrivée du coach de Brighton, Roberto De Zerbi en a ravi plus d’un. Hier dans l’After sur RMC Walid Acherchour a fait part de l’incroyable coup réalisé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

🗣️ @walidacherchour : « Si De Zerbi va à Liverpool, on dit ‘c’est un super choix’ ! Aujourd’hui il vient à l’OM sans coupe d’Europe… c’est extraordinaire ! » #RMCLive pic.twitter.com/fInjMNnykN — After Foot RMC (@AfterRMC) June 13, 2024

Et hier où Walid Acherchour au micro de RMC Sport a donné son avis sur l’arrivée de Roberto De Zerbi à Marseille, « Les gens ne se rendent pas compte. S’il y a deux jours on nous avait dit que De Zerbi arrivait à l’OM, je pense que personne ne mettait une pièce. Si De Zerbi va à Liverpool, on dit ‘c’est un super choix’. S’il va au Barça, on dit ‘c’est un super choix’. S’il va à la Juve, s’il va à l’AC Milan, s’il va à Chelsea, c’est normal… Après Pochettino, le favori n’était pas Maresca, c’était Roberto De Zerbi. Et aujourd’hui il vient à l’OM, où il y a encore un mois et demi il y avait Jean-Louis Gasset, et qui était 9e de Ligue 1. On ne savait pas si c’était Conceiçao ou pas Conceiçao. Et là il va à l’OM, mais c’est extraordinaire ! Même au-delà de Marseille pour la Ligue 1. Ça ne veut pas dire que ça va réussir d’entrée, on va voir. Mais le choix de l’OM, sans coupe d’Europe, sans coupe d’Europe ! Vous vous rappelez des débats sur Fonseca ? On disait qu’il ne viendrait jamais à l’OM sans coupe d’Europe. Là tu vas avoir Roberto De Zerbi. Cette année c’était un peu plus compliqué à Brighton, mais il y a deux ans c’était un des jeux les plus agréables à regarder en Europe avec des joueurs limités, c’est pour vous dire ! L’avoir à l’OM, c’est complètement dingue ! », a-t-il déclaré en folie. Un super coup pour l’OM, qui devra néanmoins payer sa clause libératoire de 6 millions à Brighton pour espérer s’attacher les services du tacticien italien.

