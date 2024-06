Mercato concurrents : Lens va se faire doubler sur le dossier Varane ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Annoncé proche du Racing Club de Lens son club formateur, le défenseur central français Raphaël Varane devrait recevoir une offre plus alléchante financièrement selon TyC Sport

Alors qu’il a annoncé son départ de Manchester United le 14 mai 2024, le défenseur central français, Raphaël Varane est à la recherche d’un nouveau défi à l’âge de 31 ans. « Je finirai ma carrière, soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui, c’est que je finisse à Manchester ou Lens ». Lors d’un entretien accordé à GQ en mars 2023. Le club nordiste étudierait les possibilités d’un retour de son ancien défenseur formé au club. Malheureusement, le RCL ne peut lui proposer un salaire conséquent comme il en a connu tout au long de sa carrière.

🇫🇷🇺🇸 On Rapha Varane links: Inter Miami have just made an approach to ask on Varane potential free agent deal conditions, nothing else at the moment.

No negotiations, nothing advanced or decided. pic.twitter.com/XdV95sjPPV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024