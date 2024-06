Mercato – De Zerbi : La précision de Fabrizio Romano sur cette fake news qui a affolé les supporters de l’OM !

Depuis quelques jours, les informations s’enchaînent concernant l’arrivée de Fabrizio Romano à l’Olympique de Marseille. Fabrizio Romano calme le jeu après un post instagram douteux !

L’Olympique de Marseille est proche de récupérer Roberto De Zerbi ! Le coach italien devrait débarquer dans les prochains jours voire même ce lundi soir d’après Mohamed Bouhafsi. Avec ce flux d’information continu sur l’officialisation de l’entraîneur, des comptes fakes polluent les réseaux sociaux !

Plusieurs comptes relayant des actualités sur le football ont partagé une story provenant vraisemblablement d’un compte instagram de Roberto De Zerbi où l’on voit des emojis de feu et le logo de l’Olympique de Marseille. Seulement, le journaliste Fabrizio Romano est venu calmer tout ça. Le coach n’aurait pas de compte Instagram !

Roberto doesn’t have Insta (but it will be official soon, no worries) 🧘🏼‍♂️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024