Mercato : Des clubs anglais veulent Dieng, l’OM a fixé une somme?

Cela pourrait être le « feuilleton de la fin du mercato de l’Olympique de Marseille » d’après Alexandre Jacquin de La Provence : le départ ou non de Bamba Dieng. RMC affirme que des clubs anglais le suivent et que l’OM a déjà une somme en tête.

Impressionnant dès ses débuts sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng continue de montrer ses qualités sous les du Sénégal à la CAN. Nommé homme du match ce mardi lors de la compétition africaine face au Cap-Vert, il a encore gagné en cote sur le marché anglais.

Selon les informations de RMC Sport, des clubs de Premier League se sont clairement positionné pour récupérer le jeune attaquant. Newcastle, Burnley, Crystal Palace ainsi que West Ham auraient montré un intérêt sans pour autant faire une offre concrète.

10 M€ minimum pour Dieng?

Si pour le moment, aucune offre n’est vraiment sur la table, l’OM envisagerait de le laisser filer contre un chèque de minimum 10 millions d’euros. Un départ qui affaiblirait forcément l’attaque marseillaise. C’est pourquoi le club aurait coché le nom de Gerard Deulofeu.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : West Ham insiste pour Caleta Car, Longoria fixe un montant (élevé) ?

Annoncé par la presse italienne, RMC confirme que l’OM s’intéresse à l’ailier espagnol qui évolue à l’Udinese. Déjà pisté par Andoni Zubizarreta en 2018, c’est un dossier qualifié de « compliqué » par le journaliste Florent Germain.

Pablo Longoria sur un départ de Milik ou Dieng cet hiver

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’Olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)