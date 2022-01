Mercato OM : West Ham insiste pour Caleta Car, Longoria fixe un montant (élevé) ?

Duje Caleta Car a retrouvé un rôle important cette saison. Le défenseur central croate serait toujours sollicité par West Ham cet hiver, Longoria attend un bon prix…

West Ham pourrait faire le forcing pour obtenir le transfert de Duje Caleta-Car avant la fermeture du mercato hivernal. Selon le Dailymail, Pablo Longoria serait prêt à laisser partir le défenseur central de 25 ans mais à la condition que cela ne soit pas dans le cadre d’un prêt. Ce que proposait West Ham, mais Longoria aurait fixé le montant d’un transfert à 18M€ !

Longoria veut 18M€ pour Caleta Car ?

David Moyes tient à faire venir un défenseur central ce mois-ci pour renforcer la défense de son équipe. Le club avait déjà tenté une approche l’été dernier avant d’opter pour Kurt Zouma en provenance de Chelsea.

Dans notre dernière émission sur nos chaînes YouTube et Twitch, notre consultant Jean-Charles De Bono nous explique que, pour lui, ce serait une très mauvaise idée de laisser filer un élément de la meilleure défense du championnat alors que l’OM est bien parti pour finir sur le podium et vise la seconde place derrière le PSG.

« C’est une équipe qui tourne, tu peux terminer second au classement… Ce serait vraiment imbécile de laisser Caleta-Car partir en prêt. Maintenant, dans l’optique de la question et du club, je pense que Longoria et Sampaoli ont déjà prévu la succession de Caleta-Car s’il devait partir. Je pense que c’est prévu mais est-ce qu’il faut casser ta meilleure défense du championnat pour un prêt? Pour moi, ce n’est pas à l’avantage de l’OM ! Je ne le ferais pas. Maintenant s’il y a une option d’achat conséquente… Ou s’il y a un joueur de prévu derrière voire Balerdi qui a ce rôle. (…) L’OM en parle depuis deux saisons du départ de Caleta-Car. Si aujourd’hui, il y a la possibilité d’avoir un bon tarif et de récupérer de l’argent pour renflouer un peu les caisses du club… Je pense que c’est prévu dans l’organisation. » Jean-Charles De Bono – Source : FootballClubDeMarseille.fr (24/01/22)