Mercato : Djellit dézingue la politique de l’OM !

L’Equipe a dévoilé aujourd’hui la grille des salaires de chaque club de Ligue 1. L’Olympique de Marseille se retrouve deuxième du classement de la plus grosse masse salariale, derrière le PSG.

L’OM est le club qui possède la plus grosse masse salariale derrière le Paris Saint-Germain. Possédant de nombreux joueurs « stars » tels qu’Aubameyang ou Kondogbia, l’Olympique de Marseille a dû mettre le prix pour les attirer, conséquence de ce positionnement au classement. Cependant, d’un point de vu purement sportif Marseille n’est pas classé deuxième, mais septième. Un décalage énorme existe donc entre les ambitions et les résultats du club, ce qui n’a pas manqué de faire réagir le journaliste Nabil Djellit.

« Merci l’Equipe de remettre les points sur les i. Marseille a, de loin, la 2e masse salariale de L1. Longoria a construit son mythe en faisant croire qu’il devait bricoler avec des bouts de ficelle à l’OM. La vérité se révèle au grand jour. Car les chiffres, eux, ne mentent pas. »

Merci @lequipe de remettre les points sur les i. Marseille a, de loin, la 2e masse salariale de L1. Longoria a construit son mythe en faisant croire qu’il devait bricoler avec des bouts de ficelle à l’#OM. La vérité se révèle au grand jour. Car les chiffres, eux, ne mentent pas. pic.twitter.com/OvNT7pNbFx — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 21, 2024

Quels sont les olympiens les mieux payés ?

Aubameyang est le marseillais le mieux payé au club avec 650 000 euros par mois. En deuxième position on retrouve Kondogbia, Veretout et Correa qui touchent tous les trois 450 000 euros. Sarr, Clauss, Rongier et Mbemba sont les quatre suivant, gagnant tous les quatre plus de 300 000 euros par mois.

Le salaire moyen mensuel brut de l’effectif marseillais est estimé à 261 000 euros.