Finances OM – Ligue 1 : Nouvelle grosse rentrée d’argent à venir ?

La LFP et McDonald’s ont annoncé ce jeudi leur accord pour un partenariat. Le célèbre fast-food remplacera Uber Eats pour les trois saisons à venir. Une bonne nouvelles pour les finances de l’OM et des autres clubs de L1 ?

Ligue 1 McDonald’s ! C’est ainsi que notre championnat se nommera pour les 3 prochaines saisons. La LFP et McDonald’s ont annoncé leur accord jeudi pour ce partenariat. Le géant mondial de la restauration rapide deviendra le sponsor principal du championnat de France, pour un montant de 30 millions d’euros par saison. Un montant historique qui devrait profiter aux clubs de Ligue dont l’OM.

La LFP s’est félicité de la nouvelle dans un communiqué commun avec McDonald’s, estimant que la société américaine allait promouvoir le championnat français.

« Grâce à ce nouvel accord, la LFP poursuit son ambition de développement de la marque Ligue 1 afin de la rendre toujours plus fédératrice ». Au travers de son réseau national de 1560 restaurants, McDonald’s va permettre à la Ligue 1 de se rapprocher encore plus de ses fans sur l’ensemble du territoire. De plus, grâce à la dimension internationale de son sponsor titre, la Ligue 1 bénéficiera de relais de croissance additionnels hors de ses frontières. »

La Ligue de Football Professionnel et @McDonaldsFrance sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique aux termes duquel McDonald’s deviendra le partenaire titre de la Ligue 1, à compter du 1ᵉʳ juillet 2024, pour les trois prochaines saisons. Communiqué 📝 ➡… pic.twitter.com/TBlscWfVU2 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 21, 2024

A LIRE AUSSI : Ex OM : Le nouveau dérapage de Barton avec une sortie polémique !

« Un signal très fort de l’attractivité de la Ligue 1 »

Le président de la Ligue de Football Professionnel (LFP) Vincent Labrune s’est réjoui de cet accord, estimant que ce partenariat signale une très forte attractivité autour de la Ligue 1.

« À l’heure où l’engouement pour la Ligue 1 n’a jamais été aussi fort, avec notamment des affluences records dans les stades, accueillir une enseigne internationale comme McDonald’s dans la maison du football professionnel français constitue un signal très fort de l’attractivité de la Ligue 1« . Il poursuit : « Cet accord majeur marque l’union entre deux univers populaires et accessibles, et indissociables pour de nombreux supporters. Avec McDonald’s, notre ambition est de proposer de nombreuses activations en direction des fans et de tous les Français qui ont l’habitude de fréquenter ses restaurants. »

A lire aussi : Infirmerie OM : Bonne nouvelle pour Gasset ?