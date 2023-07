Mercato : Djellit s’enflamme sur le recrutement de l’OM !

L’Olympique de Marseille est passé à la vitesse supérieure dans son recrutement. Pour Nabil Djellit, ça pourrait être l’année du club présidé par Pablo Longoria !

Le mercato de l’Olympique de Marseille impressionne par la qualité des joueurs recrutés. Après Kondogbia et Renan Lodi, l’OM a officialisé les arrivées de Pierre Emerick Aubameyang et Ismaila Sarr. Des joueurs de qualité et qui ont l’expérience du haut niveau.

Et si c’était enfin l’année de l’OM ?

Pour Nabil Djellit, ce recrutement est probablement synonyme de titre ! Sur son compte Twitter, il a publié un message critiquant la situation actuelle au PSG pour mettre en avant le travail fourni à l’OM ! « Quand on voit ce qui se passe au PSG ! Et si c’était enfin l’année de l’OM ? », questionne le journaliste sur son réseau social.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : ça chauffe pour Under ! Longoria va devoir le remplacer !

A Paris, le recrutement n’a pas vraiment l’air de convaincre qui que ce soit. La situation avec Kylian Mbappé semble s’être tendue ces derniers jours malgré le fait qu’il ne compte pas rejoindre l’Arabie Saoudite. Marco Verratti pourrait aussi quitter le club, on parle d’une offre de 30 millions d’euros d’après Fabrizio Romano.

Quand on voit ce qui se passe au PSG ! Et si c’était enfin l’année de l’OM ? pic.twitter.com/DVc8P0xcOd — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 26, 2023

Le mercato n’est pas terminé !

Marcelino veut surtout renforcer le couloir gauche, Lodi et Harit n’ont pas de concurrence. « On a besoin d’un joueur à gauche, on cherche des solutions à ce poste. C’est évident qu’il nous faut des joueurs derrière et devant, explique le coach à La Provence. (…) On a quatre recrues pour lesquelles je suis en accord total. Tout le monde aimerait acheter des joueurs de 80 ou 100 millions d’euros mais le contexte économique de l’OM ne le permet pas. Il faut 18, 19, 20 joueurs de champ de très haut niveau. On est sur le bon chemin pour y parvenir. Il y a des joueurs qui sont là aujourd’hui qui pourraient nous quitter, et d’autres pourraient arriver. L’effectif évoluera jusqu’à la fin du mercato ». Maehle a le profil pour jouer à gauche mais aussi à droite, au poste de milieu le nom de Luka Ivanušec est évoqué.