Mercato OM : ça chauffe pour Under ! Longoria va devoir le remplacer !

Alors que pour l’instant le mercato de l’OM est surtout axé sur les arrivées, un gros départ se précise. Cengiz Under devrait s’engager avec Fenerbahçe selon l’Equipe, un accord est proche.

Selon l’Equipe, qui vient de publier un article sur son site, « le club olympien est en train de finaliser le transfert de Cengiz Ünder au Fenerbahçe, mercredi soir. Les discussions ont nettement avancé et un accord est proche, même si aucun chiffre n’a filtré des négociations entre les deux parties. (…) Ünder serait séduit par le projet du club stambouliote, où il tiendrait l’un des premiers rôles. » Under devrait rejoindre Elmaz qui a déjà quitté l’OM pour le Fener, les deux joueurs ont le même agent. Avec le départ de ce joueur important, l’OM devrait encore recruter deux joueurs à vocation offensive, dont Iliman Ndiaye même si Sheffield se montre pour le moment trop gourmand…

Selon le journaliste Fabrizio Romano, « Fenerbahçe et l’Olympique de Marseille restent en contact autour d’un transfert de Cengiz Ünder. L’OM est ouvert à la vente de Cengiz mais pour proposition importante. » De plus, ce dernier écarte l’option Nottingham Forest pour Sanchez : « Les rumeurs selon lesquelles Alexis Sanchez rejoindrait Nottingham Forest sont loin d’être exactes. Pas de pourparlers en cours. »

Fenerbahçe and Olympique Marseille remain in contact over Cengiz Ünder deal. OM, open to selling Cengiz but for important proposal. 🟡🔵🇹🇷

🇨🇱 Told rumours of Alexis Sanchez joining Nottingham Forest are wide of mark. No talks ongoing. pic.twitter.com/PDfFDMv1tO

