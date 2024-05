Mercato : Djellit valide ce coach à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans la short-list pour remplacer Jean-Louis Gasset à la fin de la saison sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye a présenté sa démission au Red Star. Pour Nabil Djellit, il est le profil idéal pour le club olympien.

Cible prioritaire de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset , Paulo Fonseca aurait « 80% de chances » de devenir l’entraîneur du club phocéen la saison prochaine d’après les informations de L’Équipe. Toutefois, d’autres coachs figurent dans la short-list dont Habib Beye, qui a récemment présenté sa démission au Red Star. Une piste validée par Nabil Djellit.

A LIRE AUSSI:Atalanta – OM : Ces explications sur les larmes d’Aubameyang !

« Habib Beye est un coach avec des idées, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas entraîner l’OM »

« C’est un jeune coach, il a des idées et il a la légitimité »@Nabil_djellit souhaite voir Habib Beye entraîner l’OM la saison prochaine. Êtes-vous d’accord avec lui ? #EDS pic.twitter.com/flMkWEfJoC — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) May 9, 2024

« C’est un jeune coach qui a des idées et de la légitimité. Il a été en national, dans un championnat difficile, a affirmé Djellit. Il a réussi à faire monter le Red Star, non pas seulement avec des résultats mais aussi une manière de jouer. Je le trouve charismatique. C’est un garçon qui a une expérience de joueur, en Angleterre et en France, capitaine de l’OM. Si on avait dit par exemple Pierre Sage coach de Lyon en cours de saison, tout le monde était sceptique, alors que d’autres noms ronflants sont venus et n’ont pas fait grand chose. Il y a eu de l’instabilité ces derniers temps à Marseille. Je ne vois pas pourquoi Habib Beye ne pourrait pas entraîner l’OM », a ajouté le journaliste à L’Équipe.

Beye également pisté par Reims ?

Après le départ annoncé de Will Still, le Stade de Reims est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Selon Foot Mercato, Habib Beye aurait rencontré les dirigeants champenois la semaine dernière.

🚨confirmation d’une rencontre entre le Stade de Reims et Habib Beye il y a quelques jours. Situation concernant l’avenir du coach sénégalais assez flou du côté du Red Star qui attend une réponse rapide de son coach en fin de contrat au 30 juin. https://t.co/JBK4aG5E7Y pic.twitter.com/cPi9vHouoK — Sébastien Denis (@sebnonda) May 6, 2024

A LIRE AUSSI:L’OM se fait dézinguer par la presse sportive après son élimination !