Mercato: Doig ne signera pas à l’OM !

Longtemps pisté et annoncé à l’Olympique de Marseille, Josh Doig a finalement rejoint Sassuolo contre une somme estimée à 7 millions d’euros.

Comme annoncé depuis quelques jours, le latéral gauche Josh Doig s’est officiellement engagé avec Sassuolo, 14e de Serie A, dans le cadre d’une opération estimée à 7 millions d’euros (bonus compris). La durée du contrat n’a pas été précisé.

⚪️🔵 Olympique Marseille are very clear on Josh Doig deal: agreement with Verona today or they will move on another target.

Deal done on player side but Verona were still pushing to sell him to Sassuolo on Saturday night. More to follow. pic.twitter.com/EIeShePAcc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2024