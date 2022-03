Le mercato estival se prépare maintenant et Pablo Longoria a pas mal de chantiers sur la table. Outre le remplacement à venir de Boubacar Kamara au milieu, la question du poste de latéral gauche se pose…

L’Olympique de Marseille a bien du mal à équilibrer son côté gauche. Si le système de jeu peut être problématique, les performances de Luan Peres puis maintenant Sead Kolasinac ne sont pas toujours au niveau. Le président de l’OM pourrait être tenté par un recrutement d’un latéral gauche cet été, le nom de Sergio Gomez a été évoqué, mais une option moins onéreuse serait aussi explorée. Un ancien milieu qui évolue au MHSC serait pisté.

Ristić, un latéral gauche sans indemnité de transfert

Selon le journaliste Cédric Drouet, le latéral gauche serbe Mihailo Ristić serait surveillé par l’OM. Le joueur de 26 ans sera en fin de contrat en juin et donc libre de signer dans le club de son choix. Et il aurait décidé de ne pas prolonger avec Montpellier. Outre l’OM, Lille et Francfort seraient attentifs à sa situation. Ristić a participé à 26 matches de Ligue 1 cette saison pour un total de 1590 minutes jouées, un but marqué et deux passes décisives offertes dans cette compétition.

Mihailo Ristić surveillé par l’OM ?

« Sainte-Luce, carton rouge, absence CdM : MHSC en position de force sur le dossier Mihailo Ristić. Mais le Serbe ne s’estime pas considéré à sa juste valeur + manque visibilité: les choses semblent prendre un tournant irréversible. Des clubs se renseignent (Lille, Francfort, OM). Et la lourde tendance serait au jour J un départ de Mihailo Ristić en juin. Le Serbe adore Montpellier (la ville, le club, les supporters) et a toujours mouillé le maillot à chaque seconde dans l’Hérault. Mais l’heure est peut être à un nouveau challenge. Si l’histoire devait se terminer il faudra se souvenir d’une belle progression d’un jeune Serbe formé en 10 à l’Etoile Rouge, couvé par la bienveillance de Nenad Dzodic, repositionné latéral par Der Zak qui lui a fait découvrir les exigences du haut niveau. » Cédric Drouet – source : Twitter (29/03/2022)