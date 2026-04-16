Mercato ex OM : Bennacer sur le marché cet été !

L’avenir d’Ismaël Bennacer s’éclaircit à l’approche du mercato estival. Prêté cette saison au Dinamo Zagreb, l’ancien milieu de l’OM ne devrait pas s’y éterniser. Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, une nouvelle étape se profile déjà pour l’international algérien.

Le Dinamo Zagreb ne lèvera pas l’option d’achat

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L’information est désormais claire : le Dinamo Zagreb ne conservera pas Ismaël Bennacer au-delà de son prêt. Le club croate disposait pourtant d’une option d’achat estimée à 10 millions d’euros, mais celle-ci ne sera pas activée. Une décision qui acte la fin prochaine de l’aventure du milieu de terrain en Croatie.

Sur son compte X, Nicolò Schira a précisé la situation : « Le Dinamo Zagreb ne déclenchera pas l’option d’achat (10 M€) pour Ismael Bennacer, qui retournera à la fin de la saison à l’AC Milan. » Une annonce qui confirme les tendances observées ces dernières semaines autour du joueur.

#DinamoZagreb won’t trigger the optipn to buy (€10M) for Ismael #Bennacer, who will return to #ACMilan at the end of the season. The midfielder doesn’t seem in #Milan’s Plans and so he will leave again. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 15, 2026

Un retour à l’AC Milan… sans garantie d’avenir

À l’issue de la saison, Ismaël Bennacer fera donc son retour à l’AC Milan, club auquel il appartient toujours. Toutefois, ce retour ne signifie pas forcément une réintégration durable dans l’effectif milanais.

Toujours selon Nicolò Schira, la position du club lombard est déjà arrêtée : « Le milieu de terrain ne semble pas dans les plans de Milan et partira donc à nouveau. » Une déclaration qui laisse peu de place au doute sur l’avenir immédiat de l’international algérien.

Cette situation ouvre donc la porte à un nouveau départ lors du prochain mercato estival, avec plusieurs clubs susceptibles de se positionner sur un joueur expérimenté, capable d’évoluer au plus haut niveau européen.

Quel avenir pour l’ancien joueur de l’OM ?

Passé par l’Olympique de Marseille également en prêt, Ismaël Bennacer reste un profil reconnu pour sa qualité technique et sa vision du jeu. À 28 ans, il dispose encore d’un potentiel intéressant pour rebondir dans un championnat compétitif.

Son avenir dépendra désormais des opportunités qui se présenteront dans les prochaines semaines. Entre un nouveau prêt ou un transfert définitif, plusieurs scénarios sont envisageables, d’autant plus que l’AC Milan semble prêt à lui trouver une porte de sortie.