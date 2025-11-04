Mercato ex OM : Bouna Sarr vers un retour surprise en Ligue 1 ?

Après plus d’un an sans compétition, Bouna Sarr pourrait bien retrouver les pelouses de Ligue 1. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur de l’OM s’entraîne actuellement avec le FC Metz, son club formateur, dans l’optique d’un possible retour à la compétition. À 33 ans, le latéral sénégalais espère relancer une carrière mise entre parenthèses depuis plus de seize mois.

Un ancien de l’OM bientôt de retour en France ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2015 en provenance de Metz, Bouna Sarr s’était imposé comme l’un des joueurs les plus polyvalents du groupe, capable d’évoluer aussi bien au poste de latéral droit que d’ailier. En cinq saisons sous le maillot olympien, il a disputé plus de 180 matchs et s’est attiré la sympathie du Vélodrome par son engagement et son sérieux. Son départ en 2020 pour le Bayern Munich avait surpris les supporters marseillais, mais la suite de sa carrière n’a pas été à la hauteur des attentes.

En quatre saisons passées en Allemagne, Sarr n’a disputé que 33 matchs et inscrit un seul but. Freiné par les blessures et la concurrence féroce au sein du champion d’Europe 2020, il n’a jamais réussi à s’imposer durablement. Libéré de son contrat à l’été 2024, il se retrouvait sans club depuis plus d’un an.

Metz comme terre de renaissance ?

Toujours selon L’Équipe, Bouna Sarr s’entraîne actuellement avec le FC Metz, un club qu’il connaît bien pour y avoir fait ses débuts professionnels. Le staff messin souhaite évaluer son état physique, notamment après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche fin 2023. Si les tests sont concluants, une signature pourrait rapidement être envisagée.

Libre depuis son départ du Bayern Munich, fin juin 2024, Bouna Sarr va s’entraîner avec le FC Metz ce mardi. Son retour dans son ancien club pourrait se concrétiser s’il rassure sur sa forme physique.

➡️ https://t.co/9STqOEoJwd pic.twitter.com/83EA4b9ty8 — L’Équipe (@lequipe) November 3, 2025



Pour Metz, actuellement en lutte pour le maintien, l’arrivée d’un joueur expérimenté comme Sarr serait un renfort bienvenu, surtout à l’approche de la CAN 2025 (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026), période durant laquelle plusieurs cadres du groupe seront absents.

Un retour de Bouna Sarr en Ligue 1 aurait donc une double saveur : celle d’une renaissance pour le joueur, et d’un nouveau défi dans un championnat qu’il connaît par cœur. Les prochains jours seront décisifs pour l’ancien de l’OM, qui espère tourner définitivement la page de ses galères physiques et retrouver le plaisir de la compétition.