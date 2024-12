Mercato OM: Le message fort de Bouna Sarr !

Libre de tout contrat après avoir quitté le Bayern Munich, Bouna Sarr s’est confié récemment à Footmercato pour évoquer son avenir et son état physique, alors qu’il cherche un nouveau club. À 32 ans, l’ancien latéral de l’OM se dit en pleine forme et déterminé à jouer encore plusieurs années, malgré une carrière marquée par une grave blessure aux ligaments croisés.

Dans son entretien, Bouna Sarr a exprimé une grande confiance en ses capacités physiques, expliquant qu’il n’éprouve plus aucune douleur et qu’il se sent en pleine forme. « Je pense que génétiquement et morphologiquement, je n’ai pas de soucis pour jouer longtemps », a-t-il assuré, avant de préciser qu’il ne s’inquiète pas pour sa longévité sur le terrain. L’ancien international sénégalais estime même pouvoir poursuivre sa carrière jusqu’à 37 ou 38 ans, affirmant que son état physique actuel ne laisse présager aucun problème à cet égard.

A lire : Mercato OM : Papin, direction la L2 ?

🚨Interview avec Bouna Sarr🇸🇳 : 🗣️« Je suis à 100 % de mes capacités et je n’aurai aucun souci à m’insérer dans un groupe » 🗣️« il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas contre un coup de main de Bouna Sarr aujourd’hui à l’OM » 🗣️«je n’ai pas mis une croix sur la sélection… pic.twitter.com/6wypMeQbdm — Sébastien Denis (@sebnonda) December 20, 2024

Beaucoup de gens qui ne seraient pas contre un coup de main de Bouna Sarr aujourd’hui à l’OM

Sarr a également fait part de son étonnement face à certaines réticences de clubs concernant son âge et son passé médical. « D’un côté, je peux peut-être comprendre les clubs, mais de mon côté, je n’ai pas cette inquiétude-là. Aujourd’hui, je suis encore frais », a-t-il déclaré. Pour lui, il n’y a aucun doute : il est prêt à rendre service à toute équipe intéressée, notamment à l’OM, où il a laissé une bonne impression durant son passage. « Entre vous et moi, je reçois aussi énormément de messages de supporters de Marseille. D’ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas contre un coup de main de Bouna Sarr aujourd’hui à l’OM. Maintenant, je ne suis pas le seul décideur. « , a-t-il ajouté, soulignant qu’il reste en bons termes avec le club marseillais.

En dépit de sa situation de joueur sans club, Sarr a expliqué qu’il continue de s’entraîner intensément et qu’il n’a aucun retard physique, soulignant qu’il a toujours été un des meilleurs lors des tests physiques, que ce soit au Bayern, à l’OM ou dans d’autres clubs où il a évolué. Fort de ses qualités et de son expérience, Bouna Sarr est convaincu qu’il peut encore apporter beaucoup à un club de haut niveau.