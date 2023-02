Mercato ex OM : Ça ne s’arrange pas pour Gerson !

Ce n’est pas tout rose pour Gerson ! Malgré son retour tant réclamé à Flamengo, le Brésilien n’arrive pas à retrouver son niveau. Pire, il a été expulsé lors du Mondial des clubs.

Gerson a réclamé pendant des semaines de faire son retour à Flamengo. Le milieu de terrain brésilien a finalement eu gain de cause mais les choses ne se passent pas comme prévu. En effet, Gerson aurait du mal à revenir à son meilleur niveau depuis son retour dans son ancien club.

Rouge et penalty provoqué pour Gerson

Ce mardi soir, Flamengo disputait un match du Mondial des clubs face à Al-Hilal. Peu avant la mi-temps, Gerson s’est fait expulsé en provoquant un penalty transformé par Al–Dawsari. Son équipe a été éliminé de la compétition… Un gros coup dur pour l’ancien joueur de l’OM.

🔹Gerson 🇧🇷 qui a beaucoup de mal depuis son retour à Flamengo, s’est fait remarquer lors du Mondial des clubs en se faisant expulser contre Al-Hilal et a provoqué un penalty sur la même action. Son équipe est éliminé… #ExOM #TeamOM pic.twitter.com/xBgmy2RFmw — Infos OM (@InfosOM_) February 8, 2023

Je pense personnellement que Malinovskyi avait besoin de ce transfert

L’OM a finalement réussi à remplacer Gerson par Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien a signé cet hiver en prêt avec option d’achat depuis l’Atalanta Bergame. Il a déjà marqué un but face à l’OGC Nice ce dimanche soir lors de la défaite 1-3 au Vélodrome.

« Je pense qu’aujourd’hui il n’y a pas une opinion en particulier qui prévaut parmi les fans. Certains pensent que la Ligue 1 est une sorte de déclassement après la Serie A. Parce que beaucoup d’Ukrainiens perçoivent le championnat français comme un championnat à une seule équipe. Et Malinovskyi ne va pas dans cette équipe unique. D’autres pensent que c’est une bonne opportunité. Je pense personnellement que Malinovskyi avait besoin de ce transfert. Et la seule chose que, lui, et nous, devons regretter est que ce transfert n’ait pas eu lieu en été. Ruslan a perdu une moitié de saison. Marseille est l’un des plus grands clubs de France avec une grande histoire, une grande culture du football dans la ville et beaucoup de supporters. C’est une bonne chose qu’il y soit et c’est bien mieux que d’être à l’Atalanta où l’entraîneur ne veut pas de lui. L’essentiel est qu’il ait une nouvelle chance de jouer à un bon niveau. C’est une grande motivation pour lui. Je pense que dans de telles circonstances, toutes les parties peuvent bénéficier de ce transfert : OM, Malinovskyi, l’équipe nationale ukrainienne et les fans ukrainiens. Nous voulons qu’il joue autant de football qu’il le peut. Parce que c’est un très bon joueur généralement et peut-être même un joueur exceptionnel pour l’Ukraine. » Oleksandr Sazhko – source : FCMarseille (10/01/2023)