Mercato ex OM : ça ne sent pas bon du tout pour Thauvin !

Parti au Mexique chez les Tigres rejoindre André Pierre Gignac, Florian Thauvin ne s’y impose pas. L’ancien ailier de l’Olympique de Marseille devrait quitter le club afin de faire de la place pour une recrue…

Avec un temps de jeu inégal, Florian Thauvin n’a pas réussi à s’imposer aux Tigres malgré un salaire record. Avec le recrutement annoncé de l’Argentin Nico Ibanez, les Tigres vont être obligé de se séparer d’un joueur non mexicain pour ne pas dépasser la limite de joueurs étrangers. Selon plusieurs médias mexicains, Florian Thauvin serait le candidat numéro un à un départ.

Par ici la sortie pour Thauvin ?

TV Azteca explique que Thauvin va être poussé dehors pour faire de la place à Ibanez. Thauvin dispose d’un confortable salaire évalué à plus de 400000€/mois et d’un contrat jusqu’en 2026. Un retour en Europe est évoqué depuis plusieurs semaines…

Florian Thauvin devrait quitter les Tigres de Monterrey ! ❌🇲🇽 Les Tigres doivent exclure un non-mexicain pour pouvoir enregistrer sa recrue Nico Ibañez et Flotov pourrait donc prendre la porte ! pic.twitter.com/3nWrcqa5M5 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 16, 2023

Thauvin? Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui — Diego Tonatiuh

Diego Tonatiuh, journaliste français au Mexique et auteur d’un ouvrage sur André-Pierre Gignac, nous avait expliqué la situation de Florian Thauvin aux Tigres. Plus gros salaire du club, l’ailier s’est peu à peu glissé dans la peau d’un remplaçant de luxe. Le nouveau coach, Diego Cocca, n’y est pas étranger.

« Thauvin? Il y a un nouveau coach aux Tigres, Diego Cocca,qui est argentin et qui était le coach de l’Atlas de Guadalajara et il n’a pas du tout l’air de compter sur Thauvin. Déjà avant lui, il y avait un autre entraîneur qui était le sélectionneur du Mexique, Miguel Herrera. Il avait confiance en Thauvin mais il était là par moment mais sans réellement s’imposer. Soit il n’était pas bon, soit il était blessé… Les matchs amicaux qui se déroulent depuis deux semaines, Thauvin n’est jamais titulaire. Cocca n’a vraiment pas l’air d’avoir confiance en lui. Il préfère des jeunes du centre de formation ou des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Il entre en jeu pendant les matchs amicaux. C’est le plus gros salaire du club. Pour moi, c’est une évidence que les Tigres vont vouloir s’en séparer sachant qu’il n’est pas du tout efficace et qu’il ne répond pas aux attentes. Il n’est pas épargné par les blessures mais ce n’est pas suffisant. Le nouveau coach n’a vraiment pas l’air de lui faire confiance, il ne l’utilise que comme remplaçant. » Diego Tonatiuh – Source : Football Club de Marseille (27/12/22)