Mercato Ex OM : Cabella de retour en Ligue 1 !

Le mercato hivernal 2026 s’active dès son ouverture et le FC Nantes frappe un coup d’expérience. Le club nantais a officialisé l’arrivée de Rémy Cabella, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison en provenance de l’Olympiakos. À 34 ans, le milieu offensif retrouve la Ligue 1 pour relever un nouveau défi.

Formé au Montpellier HSC, champion de France en 2012, Rémy Cabella a connu un itinéraire complet dans le football français et européen. Passé par Marseille, Saint-Étienne et Lille, l’international français (4 sélections) a également évolué à l’étranger, notamment à Newcastle et au FK Krasnodar, avant sa récente expérience en Grèce.

Dans son communiqué, le FC Nantes met en avant son expérience du haut niveau, sa qualité technique, sa vision du jeu et sa polyvalence offensive, des atouts jugés précieux pour la seconde partie de saison.

Une expérience grecque écourtée

Arrivé à l’Olympiakos l’été dernier après trois saisons pleines au LOSC, Cabella n’a pas réussi à s’imposer durablement au Pirée. Confronté à une forte concurrence, il n’a disputé que 10 matches toutes compétitions confondues, pour 2 passes décisives. Un temps de jeu limité qui a conduit à ce retour rapide en Ligue 1.

Un renfort clé pour le maintien du FC Nantes

Actuellement avant-dernier du championnat, le FC Nantes traverse une période délicate. Après une lourde défaite contre Angers, les dirigeants ont choisi d’agir vite sur le marché des transferts. Après Deiver Machado, l’arrivée de Rémy Cabella vise à apporter créativité, leadership et vécu à un groupe en difficulté.

Sous les ordres du nouvel entraîneur Ahmed Kantari, l’ancien Marseillais aura un rôle important à jouer dans la course au maintien. Habitué aux contextes sous pression, Cabella arrive avec l’ambition de peser rapidement dans l’entrejeu nantais.

Ce retour en Ligue 1 marque ainsi une nouvelle étape dans la carrière de Rémy Cabella, qui retrouve un championnat qu’il connaît parfaitement, avec la mission claire d’aider le FC Nantes à assurer son avenir dans l’élite.