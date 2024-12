Mercato ex OM : Ce changement qui offre une nouvelle carrière à Ismaila Sarr

Ancien joueur de l’OM, Ismaila Sarr n’a pas été à son avantage sous les couleurs marseillaises. Parti à Crystal Palace, il revit sous une nouvelle position.

Ismaila Sarr a pris une nouvelle ampleur dans son nouveau club à Crystal Palace. A l’OM, il n’a pas réussi à donner le meilleur de lui-même mais sa nouvelle position sur le terrain lui offre une nouvelle perspective. Depuis quelques mois, il est installé derrière l’attaquant et apporte plus d’efficacité comme l’explique Saïd Aïgoun, ancien entraîneur adjoint chez les Eagles.

En difficulté à l’OM, lors d’une interminable saison dernière, les deux internationaux sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye essaient de redresser la tête en Premier League. Une quête encore imparfaite

« Quand on l’a affronté en Premier League en 2021-2022, j’avais mis en garde nos joueurs, à la perte de balle, il est redoutable, confie Saïd Aïgoun, entraîneur adjoint de Crystal Palace de 2021 à 2023. Tu as un corner offensif, il peut te piquer en transition, il aime partir de loin, répéter les courses longue distance. Le directeur sportif de Palace l’aimait déjà à notre époque. En L1, le jeu est plus fermé, moins intense, il faut être patient. En Premier League, les équipes viennent presser, les blocs hauts te laissent des espaces dans leur dos, cela lui correspond. Cela va mieux depuis mi-novembre, il n’avait été que deux fois titulaire d’août à octobre. Là, il a pris son élan, à l’image de l’équipe, depuis Tottenham, la première victoire de la saison (1-0, le 27 octobre). Il s’est installé. Il a une position plus axiale, dans un 3-4-2-1. Il est souvent dans les deux attaquants derrière l’avant-centre. Il peut être plus efficace devant le but, dans ses positions de corps, ses gestes de frappe. »