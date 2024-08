Mercato ex OM : C’est fait pour Sanchez, les premières images !

Ancien joueur de l’OM, Alexis Sanchez a bien renégocié pour revenir faire une pige à Marseille. Finalement, le Chilien est retourné à l’Udinese.

Après 13 ans, c’est finalement fait ! Alexis Sanchez fait son retour à l’Udinese où il avait montré qu’il était un joueur capable d’évoluer dans les plus grands clubs européens. Malgré des négociations avec l’OM, le Chilien ne fera pas son retour à Marseille mais il rejoindra un certain Florian Thauvin à l’Udinese. Voici les premières images de sa signature !

Alexis Sanchez était l’une des priorités du mercato de l’OM cet été. Le Chilien était pisté pour renforcer l’attaque olympienne par son expérience et sa connaissance de l’environnement marseillais. Mais Sanchez a choisi de signer librement à l’Udinese, son premier club en Europe. Un contrat d’1,2 million d’euro+ bonus jusqu’en 2025, et un renouvellement automatique jusqu’en 2026 si certaines conditions sont atteintes.

