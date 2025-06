Mercato ex OM : C’est officiel pour Payet !

Le club brésilien de Vasco de Gama a annoncé ce lundi 9 juin la résiliation du contrat de Dimitri Payet, d’un commun accord avec le joueur. L’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, âgé de 38 ans, met ainsi un terme à son aventure sud-américaine, entamée à l’été 2023.

Arrivé libre au Vasco de Gama après son départ de l’OM, Dimitri Payet aura disputé 77 matchs sous les couleurs du club de Rio de Janeiro. Il y a inscrit 8 buts et délivré 16 passes décisives, alternant titularisations et entrées en jeu. Utilisé principalement comme meneur offensif, le Réunionnais n’a jamais réellement retrouvé l’influence qu’il avait à Marseille, malgré quelques éclairs de son talent.

Dans un communiqué publié sur ses canaux officiels, le club brésilien a officialisé le départ du joueur : « Vasco da Gama et le milieu de terrain Dimitri Payet annoncent qu’un accord a été trouvé pour mettre fin à leur relation contractuelle. »

O Vasco da Gama comunica que, de forma amigável, chegou a um acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o meia Dimitri Payet. O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário, e deseja sucesso… pic.twitter.com/1Fnu31vZZf — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 9, 2025

Une page se tourne pour l’ex-international français

Après plus d’une saison au Brésil, Dimitri Payet pourrait désormais envisager un nouveau défi, ou une retraite sportive, lui qui n’a plus été convoqué en équipe de France depuis plusieurs années. Le club de Vasco a tenu à remercier le joueur pour son professionnalisme et son engagement depuis son arrivée : « Vasco da Gama remercie Payet pour son engagement et son professionnalisme pendant toute la période qu’il a défendu le maillot cruzmaltino. »

L’avenir de Dimitri Payet reste pour l’heure incertain, alors qu’il quitte son cinquième club professionnel après Nantes, Saint-Étienne, Lille, Marseille et donc Vasco de Gama.