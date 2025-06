Mercato OM : Acherchour emballé par Angel Gomes !

Alors que son arrivée à l’Olympique de Marseille est désormais quasi-officielle selon plusieurs sources, Angel Gomes suscite déjà l’enthousiasme chez plus d’un suiveur. Une recrue libre, jeune, expérimentée et surtout parfaitement adaptée à l’identité de jeu prônée par Roberto De Zerbi. Dans un début de mercato déjà très actif, ce choix fort n’a pas échappé à certains observateurs, dont Walid Acherchour, qui a salué le profil du joueur dans l’After Foot sur RMC.

Libre après son passage à Lille, Angel Gomes coche de nombreuses cases pour le projet marseillais. Et à en croire Walid Acherchour, il s’agirait d’un renfort parfaitement adapté aux exigences du coach lombard de l’OM.

“C’est un très bon choix !”

Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a dressé un portrait élogieux du joueur anglais, saluant une vraie compréhension du jeu : « Avec les entraîneurs un peu cérébraux, il est souvent dans la compréhension de ce qu’ils veulent mettre en place. » Acherchour rappelle aussi que Gomes n’est pas étranger à la Ligue des champions, lui qui avait brillé en phase de poules avec le LOSC face à des équipes comme Séville ou Salzbourg. Utilisé en numéro 10 sous Gourvennec, il avait été un acteur majeur de la campagne des Dogues cette année là. Cette saison encore, malgré une baisse de régime, il a su livrer des prestations solides, notamment face à Feyenoord. Pour Acherchour, sa polyvalence, sa qualité technique et son intelligence de jeu font de lui « un très joli coup » pour l’OM, capable d’évoluer aussi bien dans la ligne offensive que plus bas.

🔵⚪️ Accord de principe entre l’OM et Angel Gomes, “une très bonne idée” selon @walidacherchour et @kevindiaz11. pic.twitter.com/dZPIbvJhXT — After Foot RMC (@AfterRMC) June 6, 2025

Si elle se confirme, l’arrivée d’Angel Gomes serait un signal fort envoyé par l’OM dès les premiers jours du mercato. Un renfort cohérent, pensé pour le jeu de De Zerbi, et qui pourrait bien être le premier jalon d’un recrutement ambitieux. À Marseille, l’été ne fait que commencer, mais les intentions sont déjà claires…

