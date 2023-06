Mercato ex OM : C’est quasiment bouclé pour l’avenir de Saliba !

Arsenal a pris une grande décision concernant l’avenir de William Saliba ! Le défenseur français devrait signer une prolongation d’après The Athletic.

L’Olympique de Marseille n’a pas conservé William Saliba lors du mercato d’été dernier. Prêté pour une seule saison, le défenseur français est retourné dans son club, Arsenal, où une place de titulaire l’attendait dans le onze de départ de Mikel Arteta. Après une grosse saison en Premier League, il attire forcément les regards.

Seulement, le club anglais ne veut pas se laisser faire dans ce dossier ! L’espoir règne pour une prolongation depuis quelques semaines. D’après The Athletic, les Gunners et William Saliba sont tombés d’accord sur les bases d’un nouveau contrat allant jusqu’en 2027.

A LIRE AUSSI : OM: Le duo Rongier-Veretout pas équilibré ?

Arsenal have agreed a new four-year contract with William Saliba.

The deal will keep the 22-year-old at #AFC until at least 2027.

More from @David_Ornstein https://t.co/oJQkwVcJBa

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 10, 2023