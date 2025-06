Mercato ex OM : C’est réglé pour Tudor !

Ancien entraîneur de l’OM, Igor Tudor aura laissé une marque dans l’esprit de beaucoup de supporters marseillais. Reconnu pour son exigence et son jeu porté vers l’attaque, il avait été nommé coach de la Juventus afin de les qualifier en Ligue des Champions. Il devrait désormais prolonger son aventure à Turin d’un an.

Peu de coachs auront réussi à marquer à jamais l’esprit des supporters marseillais. C’est pourtant ce qu’à réussi à créer Igor Tudor, resté à l’OM durant une saison, lors de son passage à Marseille. De sa victoire historique contre le PSG au Vélodrome, à l’élimination douloureuse face à Annecy, l’entraîneur Croate aura tout connu en l’espace d’un an. Et depuis peu, c’est du côté de la Juventus que Tudor continue sa carrière de coach.

Appelé pour remplacer Motta et tenter de qualifier le club en Ligue des Champions, Tudor aura merveilleusement réussi sa mission. Avec un bilan de 5 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite, l’entraîneur croate aura permis de sauver le club tout en apportant son exigence et sa rigueur. Des bons points qui lui ont finalement permis de s’octroyer une prolongation de contrat d’un an, alors qu’un départ était pressenti il y a quelques jours encore.

🚨⚪️⚫️ OFFICIAL: Igor Tudor has been confirmed as Juventus manager also for next season, agreement done.

“We’ve decided to continue with Igor for the FIFA Club World Cup and not only, as he will stay also next season”, Comolli has announced. pic.twitter.com/ixY3s8g5PM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025