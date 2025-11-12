Mercato Ex OM : Des nouvelles de Benjamin Mendy !

Après des années de galère, Benjamin Mendy tente enfin de se reconstruire. L’ancien latéral gauche de l’Olympique de Marseille et champion du monde 2018 avec les Bleus a trouvé refuge en Pologne, du côté du Pogoń Szczecin, où il a débuté officiellement le week-end dernier.

L’ancien joueur de Manchester City s’est confié à Goal sur ce nouveau départ et sur les raisons de son choix surprenant.

Un projet humain avant tout

« L’approche pertinente de la direction du Pogoń a joué un rôle primordial », explique Mendy. « Il était essentiel pour moi d’avoir le temps de retrouver la forme. Je ne voulais pas jouer immédiatement après ma signature. Le club a accepté d’attendre patiemment et a mis en place un excellent plan d’entraînement. »

Après un long tunnel judiciaire — Mendy a été définitivement acquitté en juillet 2023 de toutes les accusations de viols et agressions sexuelles —, le défenseur de 31 ans veut désormais parler uniquement football.

“Les gens ne se rendent pas compte à quel point le football polonais est beau”

Séduit par les infrastructures et l’ambiance autour du club, Mendy confie avoir été bluffé :

« Quand les dirigeants m’ont montré des vidéos du stade et des matchs, j’ai dit : ‘Waouh, c’est notre stade ?’. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le football polonais est beau ! »

Après des passages compliqués à Lorient puis à Zurich, Mendy espère relancer sa carrière loin de la pression médiatique. Une renaissance discrète, mais pleine d’espoir, dans un championnat où il veut retrouver plaisir et constance.