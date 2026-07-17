Mercato ex OM : des nouvelles rassurants pour pour Robinio Vaz…

La préparation estivale de l’AS Roma a connu son premier accroc avec la blessure de Robinio Vaz. L’attaquant, arrivé cet été en provenance de l’Olympique de Marseille, s’est blessé au genou droit lors d’une séance d’entraînement avec son nouveau club.

Depuis son arrivée dans la capitale italienne, le joueur avait plutôt bien débuté : 14 apparitions toutes compétitions confondues, un but et deux passes décisives. Des chiffres modestes, mais révélateurs d’une adaptation réussie pour un joueur encore en train de découvrir les exigences tactiques du football italien, sous la direction d’un Gian Piero Gasperini réputé exigeant.

Un diagnostic finalement rassurant…

Les examens médicaux ont révélé une lésion de premier degré du ligament collatéral du genou droit : une blessure courante chez les footballeurs, dont la gravité peut varier fortement, de quelques jours à plusieurs mois d’absence selon les cas.

Le staff médical romain, qui craignait initialement un diagnostic plus grave, a été soulagé de constater que l’atteinte restait limitée. Une nouvelle positive pour le club, qui évite ainsi une absence prolongée à un moment clé de la préparation, période essentielle pour installer les automatismes collectifs.

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Un retour espéré sous deux semaines

Selon les informations de Foot Mercato, Vaz devrait manquer environ deux semaines de compétition. Un délai qui reste gérable à ce stade de la présaison et qui devrait lui permettre de retrouver le groupe avant les échéances les plus importantes du calendrier amical.

Pour un joueur encore en phase d’intégration, chaque semaine de travail collectif a son importance : rythme de forme, compréhension du système de jeu, place dans la hiérarchie… Vaz devra donc conjuguer patience et rigueur dans sa récupération.

Si le diagnostic clément se confirme, l’attaquant pourrait disputer une partie des derniers matchs de préparation avant le début de la saison. Reste que dans un secteur offensif romain où la concurrence s’annonce féroce, ces quinze jours d’arrêt pourraient peser au moment où Gasperini devra trancher sur sa hiérarchie d’attaque. À Rome, la consigne sera claire : gérer ce retour avec prudence, sans précipitation.

Paul Laffisse