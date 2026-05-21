Mercato Ex OM : Dieng une opportunité à saisir ?

Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a officialisé ce mercredi son départ du FC Lorient à l’issue de son contrat, qui expire en juin prochain. Après plusieurs saisons passées dans le Morbihan, l’international sénégalais a choisi de ne pas prolonger l’aventure chez les Merlus, malgré un exercice 2025-2026 particulièrement convaincant.

À 26 ans, l’ancien Olympien sort en effet de l’une des meilleures saisons de sa carrière. Sous les ordres d’Olivier Pantaloni, Dieng a retrouvé de la régularité et de l’efficacité devant le but avec un total de 15 réalisations en 25 rencontres toutes compétitions confondues. En Ligue 1, il a inscrit 10 buts, auxquels s’ajoutent cinq autres en Coupe de France.

L’attaquant sénégalais s’était notamment illustré face à son ancien club le 18 avril dernier, en participant à la victoire lorientaise contre l’Olympique de Marseille (2-0). Une performance symbolique pour un joueur dont le passage à Marseille avait été marqué par des hauts, mais aussi par plusieurs épisodes compliqués avant son départ en janvier 2023.

Dans un message publié sur Instagram, Dieng a tenu à remercier le club breton et ses supporters pour leur soutien durant son passage en Bretagne.

« Après de belles années passées au club, le moment est venu pour moi de tourner une page importante de ma carrière. (…) Le FC Lorient gardera toujours une place spéciale dans mon cœur et je souhaite au club le meilleur pour la suite. »

L’international sénégalais, qui compte 21 sélections et deux buts avec les Lions de la Teranga, a également ajouté :

« Porter ce maillot a été une fierté et je garderai de très beaux souvenirs de tous les moments vécus ici. »

Libre cet été, Bamba Dieng va désormais pouvoir choisir un nouveau projet après avoir relancé sa carrière sous les couleurs lorientaises.

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Un retour à Marseille pourrait-il devenir une option crédible ? Libre de tout contrat cet été, Bamba Dieng représenterait une opportunité financière intéressante pour un OM qui devra surveiller de près ses dépenses à l’approche du passage devant la DNCG. Surtout, l’attaquant sénégalais semble avoir retrouvé confiance et efficacité après des mois compliqués à la suite de son départ mouvementé de Marseille en 2023.

À l’époque, son aventure olympienne s’était terminée dans un climat particulièrement tendu sous l’ancienne direction, entre transferts avortés, mises à l’écart et communication très critiquée autour de sa situation. Malgré cette séparation difficile, Dieng garde une vraie cote d’amour auprès d’une partie des supporters marseillais, qui n’ont jamais oublié son attachement au maillot olympien et ses buts importants sous Jorge Sampaoli. Dans un marché où les attaquants performants deviennent de plus en plus chers, récupérer gratuitement un joueur déjà habitué à l’environnement marseillais pourrait forcément alimenter les réflexions en interne.