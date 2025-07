Mercato ex OM : Dimitri Payet cherche un nouveau défi !

Pimitri Payet, l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, a officialisé son départ de Vasco da Gama dans un message d’adieu publié sur Instagram, trois semaines après la résiliation de son contrat. À 38 ans, le Réunionnais, désormais libre de tout engagement, est à la recherche d’un nouveau challenge pour prolonger sa carrière.

Son aventure au Brésil, entamée en 2023, s’est terminée sur une note mitigée. En 75 matchs sous les couleurs de Vasco, Payet n’a inscrit que 7 buts et délivré 13 passes décisives — des statistiques jugées décevantes pour un joueur qui était le deuxième plus gros salaire du club, derrière Philippe Coutinho.

Un message d’adieu empreint d’émotion

Malgré une expérience contrastée, Dimitri Payet a tenu à adresser un message de gratitude aux supporters et au club carioca. « J’ai passé ma vie à entendre parler de la “ville merveilleuse”. Et ce que je n’aurais jamais pu imaginer, c’est qu’un jour j’en ferais partie et qu’elle ferait partie de moi », a-t-il écrit sur Instagram, remerciant également « tous les membres du club » pour leur accueil chaleureux.

Ces mots reflètent une réelle reconnaissance, malgré une aventure qui n’a pas totalement répondu aux attentes sportives.

Quel avenir pour Payet ?

À 38 ans, Dimitri Payet reste un joueur expérimenté dont la vision du jeu et la qualité technique peuvent encore séduire. Toutefois, les opportunités se font rares à ce stade de sa carrière. L’avenir de l’ancien international français reste donc incertain, mais Payet semble déterminé à relever un dernier défi professionnel, fidèle à son tempérament de compétiteur. Il doit à la fin de sa carrière intégrer l’organigramme de l’OM…