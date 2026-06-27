Mercato ex OM : drôle de rebond pour Ruben Blanco !

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Après son départ de l’OM, Ruben Blanco est sur le point de découvrir un nouveau championnat. Le gardien espagnol devrait poursuivre sa carrière au Japon, où un club de J.League s’apprête à lui offrir une nouvelle opportunité.

Arrivé à Marseille durant l’été 2022 en provenance du Celta Vigo, Ruben Blanco avait été recruté pour occuper le rôle de doublure dans les buts olympiens. Malgré une concurrence importante, l’Espagnol a toujours répondu présent lorsqu’il a été sollicité, tout en se distinguant par son professionnalisme au sein du groupe.

Une nouvelle page de sa carrière

Selon les informations de Foot Marseille, le portier de 30 ans est en passe de s’engager avec un club japonais. Ce choix lui permettrait de relever un nouveau défi après plusieurs saisons passées en Ligue 1.

Cette destination marque un véritable tournant dans la carrière de l’ancien Olympien, qui n’avait connu jusqu’ici que le football espagnol et français. En rejoignant la J.League, Ruben Blanco espère retrouver un rôle plus important et bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent.

Pour l’ancien gardien de l’OM, cette aventure en Asie représente l’occasion de relancer sa carrière dans un environnement différent, tout en apportant son expérience à son futur club.