Mercato ex OM : énorme coup de théâtre pour Bamba Dieng !

Alors que son arrivée à Amedspor semblait se préciser, Bamba Dieng ne devrait finalement pas rejoindre le club turc. Selon les informations de Foot Mercato, l’opération a échoué avant même le déplacement de l’ancien attaquant de l’OM en Turquie.

Bamba Dieng ne s’est pas rendu en Turquie

Le transfert de Bamba Dieng à Amedspor ne devrait pas aboutir. Contrairement aux premières informations publiées autour de ce dossier, l’international sénégalais ne s’est pas rendu en Turquie afin de finaliser son engagement.

Selon Foot Mercato, l’opération aurait capoté en amont des dernières étapes de la négociation. Le joueur n’aurait donc passé aucune visite médicale et aucun accord définitif n’aurait été signé avec le club turc.

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Les conditions de l’accord ont changé

Toujours selon la même source, les discussions auraient été perturbées par l’arrivée de nouveaux intermédiaires dans le dossier. Cette évolution aurait entraîné une modification des conditions initialement convenues entre les différentes parties.

Ce changement de contexte aurait finalement provoqué l’arrêt des négociations et empêché le départ de Bamba Dieng vers Amedspor.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille reste donc disponible sur le marché. À ce stade, Foot Mercato ne précise pas quelle destination pourrait désormais être privilégiée par l’attaquant sénégalais.