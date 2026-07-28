Mercato OM : Un gros chèque pour Medina ?

Un nouveau dossier pourrait rapidement animer le mercato de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du Phocéen, le Bayer Leverkusen a entamé des discussions avec la direction olympienne pour recruter Facundo Medina. L’OM serait ouvert au dialogue, mais ne souhaite pas perdre d’argent sur cette opération.

Le Bayer Leverkusen discute avec l’OM

Le Bayer Leverkusen souhaite avancer sur le dossier Facundo Medina. Selon Le Phocéen, le club allemand a ouvert des discussions avec l’Olympique de Marseille afin d’étudier les conditions d’un transfert durant ce mercato estival.

À ce stade, aucune offre officielle ni aucun accord entre les différentes parties n’ont été annoncés. Les échanges auraient toutefois commencé entre les deux clubs autour de l’avenir du défenseur argentin.

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L’OM réclame une vingtaine de millions d’euros

Toujours selon Le Phocéen, la direction marseillaise ne fermerait pas la porte à un départ de Facundo Medina. Le club olympien souhaiterait néanmoins récupérer l’intégralité de son investissement.

L’OM réclamerait ainsi une somme proche de 20 millions d’euros pour céder son défenseur. Marseille ne souhaiterait donc pas accepter une proposition inférieure au montant déboursé pour le recruter.

Un dossier important pour les finances marseillaises

Dans un contexte financier contraint, une vente de Facundo Medina permettrait à l’OM de récupérer des liquidités avant d’accélérer sur d’autres dossiers du mercato. Une opération conclue autour de 20 millions d’euros ne générerait toutefois pas de véritable plus-value pour le club mais permettrait d’alléger encore plus la masse salariale.

Les discussions restent encore à un stade préliminaire. Le Bayer Leverkusen devra désormais présenter une proposition conforme aux attentes de la direction olympienne pour faire avancer ce dossier.