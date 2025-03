Mercato ex OM : Enorme rebond pour Tudor ?

Après un passage de 11 matches à la Lazio, l’ancien coach de l’OM Igor Tudor reste sans club. Ce dernier pourrait se voir proposer un énorme challenge dans le club de son cœur, ou il a déjà joué et a été coach adjoint !

La Juventus poursuit ses discussions en interne concernant l’avenir de Thiago Motta. L’entraîneur italien reste sous pression et son poste est toujours menacé. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, la direction turinoise évalue la situation et pourrait prendre une décision avant la fin de la saison. « Si la Juventus décide de limoger Motta avant la fin de la saison, Igor Tudor est le principal favori pour prendre la relève en tant que nouvel entraîneur-chef », a précisé l’insider italien.

