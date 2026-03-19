Mercato ex OM : exfiltré au bout de 6 mois, il flambe et pourrait rejoindre la PL pour 80M€ !

Passé par l’Olympique de Marseille, où son aventure a tourné court, Luis Suarez s’est totalement relancé au Portugal. L’attaquant colombien réalise une saison exceptionnelle avec le Sporting CP, au point d’attirer l’attention de Liverpool.

De flop à l’OM à machine à buts au Portugal

Recruté pour 10 millions d’euros à l’été 2022, Luis Suarez n’aura jamais réussi à s’imposer sous le maillot de l’Olympique de Marseille. En six mois, l’attaquant colombien n’a disputé que 11 rencontres, pour un bilan modeste de 3 buts et 1 passe décisive.

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En manque d’adaptation au contexte marseillais, il est prêté dès janvier 2023 à Almería. Un choix qui marque un tournant dans sa carrière. En Espagne, Luis Suarez retrouve de la confiance et enchaîne avec une saison solide en deuxième division, conclue avec 27 buts et 8 passes décisives en 41 matchs.

Ses performances convainquent le Sporting CP, qui débourse 23 millions d’euros pour le recruter à l’été suivant afin de remplacer Viktor Gyökeres.

Liverpool à l’affût, clause fixée à 80 millions d’euros

Au Portugal, Luis Suarez change de dimension. À bientôt 29 ans, il signe tout simplement la meilleure saison de sa carrière, avec 32 buts et 7 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues.

Selon les informations du site Fichajes, Liverpool suit désormais de près l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Le club anglais envisagerait même de lever sa clause libératoire, fixée à environ 80 millions d’euros.

Une offensive qui s’inscrit dans un contexte particulier pour les Reds, en quête de solutions offensives supplémentaires, notamment en raison des incertitudes autour d’Alexander Isak.

Pour l’Olympique de Marseille, cette trajectoire reste sans bénéfice direct : le club phocéen ne dispose d’aucun pourcentage sur une éventuelle revente. Une situation qui illustre une nouvelle fois la difficulté d’anticiper l’évolution de certains profils après leur passage en Ligue 1.