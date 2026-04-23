Mercato ex OM : exfiltré au bout de six mois, selon Fabrizio Romano il va changer d’air !

Ancien joueur de Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi pourrait tourner une nouvelle page de sa carrière. Le milieu offensif ukrainien est annoncé en discussions avancées avec Trabzonspor, selon plusieurs sources italiennes dont Fabrizio Romano. Une issue rapide semble se dessiner à l’approche de la fin de son contrat avec Genoa CFC.

Un départ imminent de Serie A

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À 31 ans, Ruslan Malinovskyi devrait quitter Genoa le 30 juin, date de la fin de son contrat. D’après les informations relayées par Fabrizio Romano, l’international ukrainien est en négociations avancées avec Trabzonspor, qui lui propose un engagement de trois ans. Sauf retournement de situation, ce transfert marquerait la fin de son aventure en Serie A, où il évolue depuis 2019.

🚨🇹🇷 EXCLUSIVE: Trabzonspor are in advanced talks to sign Ruslan Malinovskyi as free agent. Three year contract offered and talks at final stages with Ukrainian midfielder who can leave Genoa in June. pic.twitter.com/tZ50B8TE69 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026



Arrivé en Italie sous les couleurs de Atalanta BC, Malinovskyi s’était imposé comme un milieu offensif influent. Avec le club de Bergame, il totalise 143 matchs pour 30 buts, confirmant son profil de joueur technique et décisif sur coups de pied arrêtés.

Un passage contrasté à l’OM

Son passage à l’Olympique de Marseille lors de la saison 2022-2023 reste plus discret. Recruté pour renforcer l’entrejeu offensif, Ruslan Malinovskyi n’a pas réussi à s’imposer durablement sous le maillot marseillais, malgré quelques apparitions remarquées.

Transféré ensuite à Genoa à l’été 2023, d’abord sous forme de prêt avant un achat estimé à près de 8 millions d’euros, l’Ukrainien a retrouvé du temps de jeu. Avec le club italien, il affiche un bilan de 71 matchs pour 10 buts, signe d’un rebond solide après son passage mitigé à l’OM.

Ce possible transfert vers Trabzonspor s’inscrit dans la continuité d’une carrière européenne dense, marquée par plusieurs expériences dans des championnats majeurs.