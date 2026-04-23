OM : 100 M€ de pertes… pourquoi la Ligue des champions est devenue une question de survie

L’Olympique de Marseille joue bien plus qu’une simple qualification européenne en cette fin de saison. Derrière les résultats sportifs irréguliers se cache une réalité économique préoccupante : le club phocéen a un besoin urgent de revenus… et seule la Ligue des champions semble aujourd’hui capable de combler le gouffre.

Un déficit colossal qui change tout

Les derniers comptes publiés par la DNCG pour la saison 2024-2025 ont confirmé une situation financière particulièrement tendue. Avec un déficit proche de 105 millions d’euros, l’OM atteint un niveau inédit dans son histoire récente.

Ce chiffre n’est pas anodin. Il reflète plusieurs dérives : explosion des coûts liés au fonctionnement du secteur professionnel, objectifs de transferts non atteints, mais aussi absence de recettes majeures liées à la Ligue des champions.

Dans ce contexte, même le propriétaire Frank McCourt a reconnu publiquement la nécessité de revoir la stratégie. Après près de dix ans d’investissements massifs, l’heure est désormais à une gestion plus maîtrisée.

La Ligue des champions, clé absolue du modèle économique

En interne, le constat est clair : la qualification en Ligue des champions de l’UEFA est devenue essentielle.

Selon les projections évoquées dans les hautes sphères du club, une participation à la C1 pourrait générer environ 50 millions d’euros de revenus, entre droits TV, primes de performance et billetterie. Un montant crucial pour rééquilibrer les comptes.

À l’inverse, les autres compétitions européennes ne jouent pas dans la même catégorie. Même si la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence offrent des revenus en hausse ces dernières années, elles restent très loin du niveau de la Ligue des champions.

Une source interne résume parfaitement la situation : les recettes “matchday” et les retombées globales de la C1 sont « incomparables ».

Sans C1, un modèle sous pression

L’enjeu est donc simple : sans qualification directe pour la Ligue des champions, l’OM devra s’adapter.

Aujourd’hui, le club est engagé dans une bataille serrée en Ligue 1, avec une position encore incertaine au classement. Une qualification en Ligue Europa pourrait limiter la casse, mais elle ne suffirait pas à combler les pertes accumulées.

Pire encore, un scénario sans aucune coupe d’Europe obligerait probablement le club à accélérer les ventes de joueurs dès l’été pour équilibrer ses finances.

Des mouvements ont déjà été observés cet hiver, et d’autres pourraient suivre avant le 30 juin, date clé pour la clôture comptable.

Une nouvelle ère plus stricte à Marseille

L’arrivée du nouveau président Stéphane Richard s’inscrit justement dans cette logique de transformation. L’objectif affiché est clair : stabiliser la gouvernance et instaurer une discipline financière plus rigoureuse.

Cela passe par plusieurs leviers :

une réduction progressive des coûts

une meilleure maîtrise de la masse salariale

une stratégie de transferts plus ciblée

Mais sans revenus européens majeurs, ces ajustements risquent de ne pas suffire à court terme.

Des droits TV et un contexte global incertain

Au-delà du cas marseillais, c’est tout le modèle économique du football français qui est sous tension. Les droits TV de la Ligue 1 restent incertains, et leur redistribution fait toujours débat entre les clubs.

Pour l’OM, qui bénéficie d’une forte exposition internationale, une qualification européenne permet aussi d’accéder à une part plus importante des droits internationaux, estimés à environ 135 millions d’euros à répartir entre les clubs engagés.

Un levier supplémentaire… mais conditionné aux performances sportives.

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Une fin de saison sous pression maximale

À court terme, tout se joue sur le terrain. L’OM doit sécuriser une place européenne, idéalement en Ligue des champions, pour éviter une nouvelle crise financière.

Le constat est brutal mais réaliste : sans C1, le club devra vendre. Avec la C1, il pourra respirer.

Dans une saison déjà marquée par les tensions internes, les critiques publiques et les incertitudes sportives, l’équation est désormais limpide : l’avenir économique de l’Olympique de Marseille dépend directement de ses résultats dans les prochaines semaines.

Plus qu’un objectif sportif, la Ligue des champions est devenue une nécessité vitale.