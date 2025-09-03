Mercato ex OM : Exfiltré au bout d’un an… son nouveau club refuse une offre de 46M€ !

Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye s’affirme en Premier League sous les couleurs d’Everton. Recruté pour 20 millions d’euros l’an dernier, le Sénégalais attire déjà l’attention de l’Inter Milan, mais le club anglais reste déterminé à le conserver.

L’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye, âgé de 25 ans, continue de briller en Premier League avec Everton. Recruté l’été dernier en provenance de l’Olympique de Marseille pour un montant avoisinant les 20 millions d’euros, il a rapidement conquis le cœur des supporters des Toffees grâce à ses performances remarquables. Avec 11 buts en 37 matches lors de la saison 2024-2025, il s’est imposé comme un élément clé de l’effectif. Cette saison, il a déjà inscrit 2 buts en 3 apparitions en championnat.

L’Inter Milan s’intéresse à Ndiaye, mais Everton refuse

Selon les informations rapportées par The Athletic, l’Inter Milan a formulé une offre d’environ 46 millions d’euros pour s’attacher les services de Ndiaye durant le mercato estival. Cependant, Everton a immédiatement rejeté cette proposition, soulignant que le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2029 et qu’il est considéré comme un pilier du projet à long terme du club.

Cette décision témoigne de l’importance croissante de Ndiaye au sein de l’effectif d’Everton. Son style de jeu dynamique et sa capacité à marquer des buts cruciaux en font un atout précieux pour l’équipe dirigée par David Moyes. De plus, son rôle avec l’équipe nationale sénégalaise, avec laquelle il a participé à la Coupe du Monde 2022 et à la Coupe d’Afrique des Nations 2023, renforce sa réputation sur la scène internationale.

Ndiaye avait été exfiltré après une saison moyenne à Marseille, le joueur s’est relancé en PL. L’OM manque-t-il de patience avec certains éléments ?