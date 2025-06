Mercato ex OM : Exfiltré par Marseille au bout de six mois, il pourrait succéder à un serial buteur européen !

Selon les informations exclusives de Fabrizio Romano, le Sporting CP aurait jeté son dévolu sur Luis Suárez, l’attaquant colombien d’Almería, pour pallier un éventuel départ de Viktor Gyökeres lors de ce mercato estival.

Cette révélation secoue la Liga Portugal, alors que le club lisboète se prépare activement à compenser le probable transfert de son buteur suédois, convoité par plusieurs géants européens, dont Manchester United. À 27 ans, Luis Suárez, sous contrat avec Almería, figure désormais en tête de la short-list du Sporting. “Le Colombien est considéré comme la priorité absolue en cas de départ de Gyökeres”, affirme Fabrizio Romano.

🚨🟢⚪️ EXCLUSIVE: Sporting CP want Luis Javier Suárez from Almeria as new striker when Gyökeres leaves the club.

The Colombian striker is the priority target, top of the short list. 🇨🇴 pic.twitter.com/pKuhMCExXh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025