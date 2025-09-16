Mercato ex OM : Fabrizio Romano confirme le nouveau défi de Benjamin Mendy !

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le FC Zurich en juillet dernier, Benjamin Mendy s’apprête à débuter une nouvelle aventure en Pologne. Selon les médias polonais, le défenseur de 31 ans percevra un salaire annuel supérieur à 1 million d’euros, faisant de lui l’une des recrues les plus onéreuses de l’Ekstraklasa, le championnat polonais de football.

Le club a facilité son arrivée en envoyant un jet privé pour le récupérer en France. Mendy serait déjà en Pologne, et les derniers détails de son transfert sont en cours de finalisation.

Retour sur un parcours marqué par des rebondissements

Formé au Havre, Benjamin Mendy a fait ses débuts professionnels à l’Olympique de Marseille avant de rejoindre l’AS Monaco, où il a remporté le championnat de France en 2017. Son transfert à Manchester City en 2017 en faisait le défenseur le plus cher du monde à l’époque. Avec les Citizens, il a remporté plusieurs titres, dont la Premier League et la Coupe de la Ligue.

A lire aussi : OM : Longoria pris à partie à la LFP, “tu n’as pas honte”

🚨🇵🇱 Benjamin Mendy has agreed to join Polish side Pogon Szczecin FC on two year contract. Mendy was available as free agent and will continue his career in Poland. pic.twitter.com/ug0OvJzAGH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2025



Cependant, sa carrière a été interrompue en 2021 par des accusations de viols et d’agressions sexuelles. Après avoir été acquitté en 2023, il a tenté de relancer sa carrière au FC Lorient, puis au FC Zurich, mais sans succès notable.

Aujourd’hui, avec son transfert à Pogoń Szczecin, Benjamin Mendy espère retrouver un niveau de jeu compétitif et relancer sa carrière professionnelle.

On vous offre 10€ de BONUSBETS avec le code promo “FCM 10” https://media.unibet.fr/redirect.aspx?pid=195856&bid=4490