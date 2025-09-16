OM : Longoria pris à partie à la LFP, “tu n’as pas honte”

Ce lundi, le président de l’OM Pablo Longoria a participé au conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP), organisé à Paris. Si cette réunion a permis de mettre en avant le succès de Ligue 1+, la nouvelle plateforme de diffusion qui dépasse déjà le million d’abonnés, l’ambiance a été marquée par un échange tendu impliquant le dirigeant marseillais.

Comme rapporté par RMC, le président du FC Nantes Waldemar Kita a pris la parole pour s’adresser directement au patron olympien devant l’ensemble de l’assemblée. L’homme fort des Canaris a rappelé les déclarations tenues par Pablo Longoria la saison passée à Auxerre, lorsqu’il avait évoqué la « corruption » et qualifié la compétition de « championnat de merde ».

A lire aussi : PSG : trois nouvelles blessures à une semaine du match face à l’OM !

Waldemar Kita interpelle Pablo Longoria

Waldemar Kita a alors demandé à son homologue de quitter ses fonctions au sein de la LFP, lançant : « Tu n’as pas honte, qui es tu pour dire ça ? (…) Quand on crache sur un pays, ce n’est pas possible, et c’est un Polonais qui te parle ». Un discours particulièrement virulent, qui a surpris certains des participants.

Un climat tendu autour de l’OM

Ces propos illustrent une nouvelle fois les tensions qui entourent l’Olympique de Marseille et son président. Depuis plusieurs mois, Pablo Longoria est une personnalité clivante au sein du football français. Ses prises de position, parfois tranchées, ne laissent pas indifférent et nourrissent des rivalités avec d’autres dirigeants.

Cette sortie de Waldemar Kita intervient dans un moment important pour la LFP, qui cherche à renforcer l’image et la stabilité de la Ligue 1. Le dirigeant nantais a manifestement estimé que les propos de Longoria l’an passé restaient incompatibles avec la fonction qu’il occupe aujourd’hui dans les instances.

On vous offre 10€ de BONUSBETS avec le code promo “FCM 10” https://media.unibet.fr/redirect.aspx?pid=195856&bid=4490