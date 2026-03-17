Mercato ex OM : Ismaël Koné surveillé par un gros club ?

Performant en Serie A avec Sassuolo, l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille Ismaël Koné attise les convoitises. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, la Juventus Turin suit de près l’international canadien. Un dossier à surveiller à l’approche du mercato.

Koné s’impose en Italie et attire les regards

Passé par l’Olympique de Marseille, Ismaël Koné semble avoir trouvé son rythme de croisière en Serie A sous les couleurs de Sassuolo. Le milieu de terrain canadien réalise une saison solide avec 26 rencontres disputées et 5 buts inscrits, des statistiques significatives pour un joueur évoluant dans l’entrejeu.

Ses performances régulières ne passent pas inaperçues en Italie. À 22 ans, Ismaël Koné s’impose comme un élément clé du dispositif des Neroverde, confirmant sa montée en puissance après une période plus irrégulière en Ligue 1.

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La Juventus Turin déjà à l’observation

L’intérêt grandissant pour le joueur est confirmé par des observations concrètes. Le journaliste italien Nicolo Schira rapporte ainsi la présence d’un recruteur de la Juventus lors d’un récent match : « Un recruteur de la Juventus était présent dimanche dernier au stade Mapei pour assister au match entre Sassuolo et Bologne afin d’observer le milieu de terrain Ismaël Konè. La Juve détient également 50 % sur la future vente du défenseur central Tarik… »

🚨 Excl. – A #Juventus’ scout was last Sunday at Mapei Stadium to watch the game between #Sassuolo and Bologna to monitore the midfielder Ismael #Konè (born in 2002). #Juve have also 50% on the centre-back Tarik #Muharemovic’s future sale. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 17, 2026



Cette information atteste d’un suivi actif du club turinois sur le dossier. Sous contrat avec Sassuolo jusqu’en juin 2030, Ismaël Koné dispose d’une situation contractuelle stable, ce qui pourrait influencer les discussions en cas d’offensive lors du prochain mercato.