Mercato Ex OM : “Je suis Marseillais de naissance, je ne peux pas l’enlever”

Formé à l’Olympique de Marseille, Laurent Abergel a évoqué son arrivée à l’OGC Nice et la rivalité entre les deux clubs. En conférence de presse, le milieu de terrain a assumé ses racines marseillaises tout en affirmant sa volonté de s’investir pleinement sous le maillot niçois.

« Je suis Marseillais de naissance »

Le passé marseillais de Laurent Abergel n’a pas été éludé lors de sa présentation à Nice. Formé à l’OM, le milieu de terrain a reconnu être parfaitement conscient de la rivalité entre les deux clubs.

« J’en ai déjà parlé avec Alexy Bosetti. Je suis conscient de la rivalité. Je suis Marseillais de naissance, je ne peux pas l’enlever. J’ai fait toutes mes classes là-bas en formation. Je respecte tout le monde. »

L’ancien joueur de l’OM ne cherche donc pas à effacer son parcours, mais souhaite désormais démontrer son attachement à son nouveau club.

A lire aussi : Mercato OM : Fenerbahçe aurait transmis une ultime offre pour Greenwood

« Prouver que je suis totalement Niçois »

Abergel a insisté sur son intention de convaincre les supporters niçois par ses performances et son implication.

« Je vais donner mon maximum pour effacer cette image et pour prouver que je suis totalement Niçois. »

Le milieu de terrain veut également créer un lien direct avec le public de l’Allianz Riviera.

« Je suis quelqu’un qui est très proche des supporters, ça passe par la performance, mais ça passera aussi par les échanges et vraiment se connaître mutuellement pour savoir à qui on a affaire. »

L’exemple de Pancho Abardonado

Pour illustrer sa démarche, Laurent Abergel a cité le parcours de Pancho Abardonado, passé lui aussi par Marseille et Nice.

« Il y a de belles histoires, on respecte le passé de chacun. J’ai très bien connu Pancho Abardonado, qui est très aimé ici, et qui a su mouiller le maillot pour les deux clubs. Je suis ce joueur qui veut s’inspirer de ceux-là. »

À travers cette référence, Abergel entend montrer qu’un joueur peut assumer son histoire marseillaise tout en gagnant la confiance du public niçois par son engagement sur le terrain.