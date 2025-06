Mercato ex OM : La Lazio recrute définitivement Nuno Tavares (le montant n’est pas élevé !)

L’international portugais Nuno Tavares poursuit sa carrière en Serie A. Ce jeudi, la Lazio Rome a officialisé le transfert définitif de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, jusqu’ici prêté par Arsenal. Le montant de l’option d’achat, activée par le club italien, est estimé à 9 millions d’euros, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano.

Âgé de 25 ans, le latéral gauche a su relancer sa carrière après une saison compliquée en Premier League. Auteur de huit passes décisives en 23 matches de championnat italien, pour plus de 1 700 minutes jouées, Tavares s’est imposé comme un élément régulier à la Lazio. Le club romain, qui a terminé 7e de Serie A cette saison, a choisi de le conserver sur le long terme. Le communiqué du club a officialisé la signature de son contrat : « La SS Lazio annonce le recrutement définitif du footballeur Nuno Albertino Varela Tavares, en provenance d’Arsenal FC. Le joueur a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2029. »

🔵⚪️🦅 Lazio confirm they activate €9m buy clause for Nuno Tavares to join on permanent deal from Arsenal. pic.twitter.com/T6GkV7jsej

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2025