Mercato Ex OM : Le calvaire sans fin d’Elye Wahi

Elye Wahi déjà sur la sellette à Francfort : l’échec d’un pari à 26 millions d’euros

Rien ne se passe comme prévu pour Elye Wahi. Recruté en janvier 2025 par l’Eintracht Francfort pour 26 millions d’euros (hors bonus) après six mois décevants à l’OM, l’ancien attaquant de Montpellier peine à convaincre en Bundesliga. L’objectif du club allemand était clair : relancer le Français de 22 ans et en faire une future plus-value, à l’image de Hugo Ekitike, revendu à prix d’or cet été à Liverpool. Mais pour l’instant, le pari tourne court.

Depuis son arrivée, Wahi affiche un bilan famélique : 1 but et 3 passes décisives en 8 matchs cette saison, dont seulement deux titularisations. Relégué derrière Jonathan Burkardt, auteur de cinq réalisations, le Français ne parvient pas à s’imposer dans le système de Dino Toppmöller. Selon Sky Germany, l’Eintracht envisage déjà de recruter un nouvel attaquant cet hiver — le Danois William Osula (Newcastle) —, ce qui assombrit encore davantage l’avenir de Wahi.

Le directeur sportif Timmo Hardung a reconnu les difficultés du joueur :

« Elye n’a pas encore été très heureux lors de ses apparitions. Son intégration ne s’est pas déroulée au niveau attendu. »

Pire, Francfort ne serait pas opposé à un départ en cas de bonne offre. La valeur du joueur, estimée à 18 millions d’euros aujourd’hui selon Transfermarkt, a déjà chuté de 7 millions en dix mois.

Sous pression, Wahi n’a plus le choix : il doit rapidement retrouver le niveau entrevu à Montpellier s’il veut éviter de devenir un nouveau flop de l’Eintracht.