Mercato ex OM : Le tacle de Thauvin à Eyraud

Alors dirigeant de l’Olympique de Marseille, Jacques Henri Eyraud a très mal géré le cas Florian Thauvin. Finalement, l’ailier est parti libre et après des mois compliqués. Une situation que regrette l’attaquant.

A une époque, entendre parler de 80 millions d’euros pour Florian Thauvin faisait doucement rire Jacques-Henri Eyraud qui ne voulait pas le voir quitter le club. Au final, l’ailier a signé aux Tigres au Mexique sans indemnité pour l’OM. Un dossier très mal géré par la direction alors en place. Pour l’attaquant français, c’est un regret. Il revient sur cet épisode dans un entretien accordé au média TNT Sports.

A LIRE AUSSI : Benfica – OM : Les carences du club portugais !

La situation aurait dû être mieux gérée de la part d’Eyraud

« La situation a traîné. Elle aurait dû être mieux gérée de la part de Jacques-Henri Eyraud. On aurait dû trouver une solution à ce moment-là, même si je pense que c’était déjà bien trop tard pour la trouver. Est-ce que j’aurais dû aller dans un grand club ? Certainement. Je pense que je le méritais, avoue Thauvin. J’ai enchaîné trois saisons à plus de 15 buts, idem avec les passes décisives, et j’étais parfois très au-dessus de ce seuil. Mais ça ne s’est pas fait. C’est aussi pour ça que je me suis posé des questions et que j’ai eu envie de vivre autre chose. »

Aujourd’hui, je ne suis pas très en phase avec l’attitude que j’ai eue vis-à-vis de Pablo Longoria

« Pablo Longoria, c’est un dirigeant fantastique, affirme Thauvin à TNT Sports. Je l’ai connu avant même qu’il arrive à Marseille. il était à Valence et il me voulait à ce moment-là. Il regarde tous les matches, il regarde tous les joueurs de chaque équipe, que ce soit le groupe pro ou ceux qui évoluent dans les équipes de jeunes. Il connaît extrêmement bien le football parce qu’il est passé par des grands clubs. Il connaît parfaitement le milieu. C’est quelqu’un d’ultra performant. Il a tout fait pour moi, je sais qu’il a voulu que je prolonge à la fin. Ça ne s’est pas fait parce que j’ai pris une autre décision. J’avais un peu d’amertume à ce moment-là vis-à-vis des anciens dirigeants et de certaines choses qui me sont arrivées au club. Aujourd’hui, je ne suis pas très en phase avec l’attitude que j’ai eue vis-à-vis de Pablo Longoria. Mais je me suis excusé auprès de lui, il le sait. je lui souhaite tout le meilleur parce que c’est un très grand dirigeant. »