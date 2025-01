Mercato ex OM : Le profil parfait pour Sampaoli n’est pas Valentin Rongier !

Annoncé dans le viseur de Jorge Sampaoli par RMC, Valentin Rongier est intransférable. Pour Mohamed Toubache Ter, le coach argentin voudrait plutôt un profil à la Guendouzi.

D’après RMC, Jorge Sampaoli devrait bouger dans les prochains jours pour tenter de récupérer Valentin Rongier. Pour Mohamed Toubache-Ter, bien connu des réseaux sociaux pour ses indiscrétions, pense que le coach argentin devrait plutôt se pencher sur un profil à la Mattéo Guendouzi.

On va se parler franchement, le vrai profil recherché par Sampaoli est celui de Mattéo Guendouzi, dans un monde idéal où les planètes s’aligneraient parfaitement… #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 3, 2025

A quelques heures de la rencontre face au HAC ce dimanche, Roberto De Zerbi était devant la presse pour répondre aux questions. Le coach italien a notamment été questionné sur la rumeur envoyant Valentin Rongier à Rennes. L’entraîneur confirme que le joueur est considéré comme intransférable.

« Sampaoli va devoir chercher un autre joueur parce que Valentin Rongier est intransférable », a répondu Roberto De Zerbi.

#DeZerbi : « Sampaoli va devoir chercher un autre joueur parce que Valentin Rongier est intransférable » #OMHAC #OM pic.twitter.com/6wIu16pMnh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 3, 2025

Dès le mois de novembre, à son arrivée au Stade Rennais, Jorge Sampaoli aurait entamé des discussions avec Valentin Rongier et son entourage pour un départ en Bretagne. Le milieu de terrain de l’OM ne serait cependant pas sur le marché. Cet hiver, d’après RMC, il ne serait pas impossible que les Bretons reviennent à la charge afin de le recruter. Pour rappel, Sampaoli vient de récupérer Seko Fofana à Rennes.

🔹Jorge Sampaoli souhaite recruter Valentin Rongier ! Les premiers contacts remontent à fin novembre. Rongier est ensuite redevenu indispensable au milieu de terrain et l’OM a été catégorique, il n’est pas à vendre.

Rennes pourrait toutefois revenir à la charge prochainement.… pic.twitter.com/MslZPrJuoj — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 3, 2025

Rongier : « J’ai fermé ma bouche… »

En conférence de presse, Valentin Rongier a exprimé sa satisfaction quant à son retour en forme, après une longue absence la saison dernière due à une blessure au genou. Titulaire lors des trois derniers matchs sous la direction de Roberto De Zerbi, le milieu de terrain a confié qu’il se sentait bien et qu’il avait encore besoin de rythme pour retrouver son meilleur niveau.

Il a ainsi déclaré : « Je me sens bien, il n’y a rien de mieux que de jouer et d’enchaîner les matches. J’espère que ça va continuer comme ça, j’ai encore besoin de rythme. La différence avec les autres années, quand je m’étais blessé, il y a eu du doute concernant mes capacités physiques pour réintégrer le groupe. Je me suis laissé le temps et j’ai été patient. J’ai fermé ma bouche, j’ai continué à travailler et ça paye aujourd’hui. » Rongier a également évoqué les doutes qu’il a affrontés après sa blessure, soulignant qu’il avait pris le temps nécessaire pour se remettre, restant patient et concentré sur son travail, ce qui porte ses fruits aujourd’hui.

J’ai continué à travailler et ça paye aujourd’hui — Rongier