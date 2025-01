Mercato : Intérêt concret de l’OM pour ce joueur, une offre à venir?

L’OM s’intéresse à un ailier polonais de la Roma, dont le contrat ne sera pas renouvelé, et les discussions pourraient aboutir dès le mercato d’hiver. Seulement, ce dossier n’est pas simple…

Le média SportItalia explique ce jeudi via son journaliste Gianluigi Longari que l’OM est bien intéressé par Zalewsi. Seulement, ce dossier n’est pas si simple. Les Marseillais entament les négociations afin de s’offrir le Polonais qui ne devrait pas être conservé par l’AS Roma. Une offre à venir bientôt? Le mercato s’est ouvert il y a quelques jours et les rumeurs se font encore rares du côté des arrivées…

#OM interesse concreto per #Zalewski della #Roma. Trattativa non semplice con diverse alternative prese in esame dal club francese per il ruolo di esterno.

— Gianluigi Longari (@Glongari) January 2, 2025