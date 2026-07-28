Mercato ex OM : Le récit très tendu en Turquie de la volte face de Dieng !

Le transfert de Bamba Dieng à Amedspor a connu un étonnant retournement de situation. Alors que l’ancien attaquant de l’OM était annoncé proche du club turc, l’opération a finalement échoué. Le journaliste indépendant Romain Molina évoque désormais de fortes tensions autour des intermédiaires présents sur place.

Un accord finalement abandonné

Selon Foot Mercato, Bamba Dieng ne s’est jamais rendu en Turquie pour finaliser son arrivée à Amedspor. Le transfert aurait capoté avant son déplacement, après l’arrivée de nouveaux intermédiaires et une modification des conditions initialement convenues.

Romain Molina apporte une autre version des coulisses de cet échec. Sur son compte X, le journaliste indépendant affirme que le joueur aurait lui-même fait échouer l’opération et que la situation serait devenue particulièrement tendue pour certaines personnes impliquées dans le dossier.

A lire aussi : Mercato OM : Un gros chèque pour Medina ?

« Oui, il a planté le deal et ça a été très, très, très, très chaud pour les personnes/intermédiaires qui étaient sur place (elles ont été retenues en leur disant qu’il fallait payer une belle somme pour le préjudice…) Je crois que cela s’est “calmé” mais c’est n’importe quoi, sans compter la cousine qui joue à l’agente. »

Des affirmations qui restent attribuées à Molina

Ces éléments sont rapportés par Romain Molina et n’ont pas, à ce stade, fait l’objet d’une confirmation officielle de la part du joueur, de son entourage ou d’Amedspor.

Libre de tout contrat après son passage au FC Lorient, Bamba Dieng doit désormais trouver une nouvelle destination. Son arrivée en Turquie semblait proche, mais l’ancien Olympien reste finalement disponible sur le marché après l’échec de cette opération.