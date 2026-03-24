Mercato ex OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur l’avenir de De Zerbi !

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’avenir de Roberto De Zerbi pourrait s’écrire du côté de Tottenham Hotspur cet été. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille reste une cible prioritaire des Spurs.

De Zerbi toujours en tête de liste à Tottenham

Dans une prise de parole récente, Fabrizio Romano a clarifié la situation autour de Roberto De Zerbi. Le journaliste italien affirme : « Roberto de Zerbi a toujours été un candidat principal pour le poste de Tottenham cet été, si les Spurs restent en PL. Comme toujours depuis son départ de l’OM, il est la cible prioritaire, Pochettino figurant également sur la liste des candidats. De Zerbi-Spurs, pour l’instant seulement un sujet d’actualité pour juin. »

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Ces propos confirment une tendance déjà observée ces derniers mois : l’ancien coach de l’Olympique de Marseille conserve une forte cote en Premier League, malgré son départ du club phocéen. Le dossier reste toutefois conditionné au maintien de Tottenham dans l’élite anglaise.

Un ancien de l’OM toujours courtisé

Depuis son passage sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi continue d’attirer l’attention des grands clubs européens. Son profil, basé sur un jeu offensif et structuré, correspond aux attentes de Tottenham, en quête de stabilité sportive.

🚨 Roberto de Zerbi has always been a main candidate for Tottenham job in the summer, if Spurs stay in PL. Top target as always reported since he left OM, with Pochettino another name on shortlist. De Zerbi-Spurs, currently only a topic for June. 🎥 https://t.co/guQtMUYyqg pic.twitter.com/JlCfKSv00V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026



Le nom de Mauricio Pochettino est également évoqué comme alternative crédible, preuve que le club londonien étudie plusieurs pistes. Toutefois, selon Fabrizio Romano, De Zerbi demeure la priorité actuelle.

À ce stade, aucune décision n’a été officialisée et le dossier est clairement identifié comme une perspective pour le mercato estival. La situation sportive de Tottenham dans les prochaines semaines sera déterminante pour la suite des discussions.