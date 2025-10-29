Mercato ex OM : Luis Henrique déjà dans la tourmente à l’Inter !

Arrivé à l’Inter Milan lors du dernier mercato estival, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique, vit des débuts très compliqués en Italie. Transféré pour environ 23 millions d’euros, le Brésilien peine à justifier l’investissement réalisé par les dirigeants lombards. Malgré la bonne dynamique collective des Nerazzurri, actuellement quatrièmes de Serie A à trois points du Napoli, le jeune ailier de 23 ans est devenu la cible des critiques des médias et des supporters italiens.

Alors que l’Inter restait sur une série de quatre victoires consécutives en championnat avant de s’incliner face au Napoli (1-3), c’est bien la situation individuelle de Luis Henrique qui préoccupe en interne. Peu utilisé par Cristian Chivu, l’ancien Marseillais affiche un bilan famélique : zéro but et zéro passe décisive toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, il n’a disputé qu’un match, face à l’Union Saint-Gilloise, pour seulement treize minutes de jeu. En Serie A, il n’a été titularisé qu’une seule fois et totalise à peine 155 minutes de jeu depuis le début de la saison.

Chivu lucide, la presse italienne impitoyable

Interrogé avant le déplacement à Naples, Cristian Chivu a reconnu que son joueur n’était pas encore prêt pour le championnat italien. « Henrique et Diouf s’entraînent bien, mais ils ont besoin de temps. Ils possèdent des qualités et une grande marge de progression, notamment sur le plan mental. Je prends ma part de responsabilité, leur heure viendra. » Une déclaration pleine de bienveillance, mais qui n’a pas calmé les observateurs.



La presse transalpine s’est montrée beaucoup plus sévère. Selon Tuttosport, « il est plus facile d’imaginer Diouf s’imposer que Henrique, qui ne semble pas avoir le physique de l’emploi pour évoluer au poste d’ailier dans un grand club. » Le quotidien ajoute que le Brésilien pourrait davantage s’exprimer dans un système à quatre milieux, un schéma que l’Inter n’envisage pas.

“Henrique a du mal à comprendre le football italien”

Il Corriere dello Sport estime pour sa part que « l’ancien joueur de l’OM a du mal à comprendre le football italien », tandis que Il Corriere della Sera évoque déjà des regrets quant au montant du transfert : « Avec la même somme, on aurait pu recruter un joueur de haut niveau. »

Pour Luis Henrique, le temps commence à presser. Le Brésilien doit rapidement s’adapter au jeu intense et exigeant de la Serie A s’il veut éviter de voir son aventure à l’Inter tourner court.