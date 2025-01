Mercato ex OM : Nouveau challenge pour un ancien flop marseillais !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui n’a pas réussi à convaincre la direction de le conserver, Issa Kaboré va vivre un nouveau challenge en Allemagne d’après Fabrizio Romano !

Prêté à l’OM par Manchester City, Issa Kaboré n’avait pas réussi à gagner sa place dans l’effectif marseillais. Finalement, le Burkinabé, cousin de Charles Kaboré, a été baladé de clubs en clubs jusqu’à arriver à Benfica. D’après les informations de Fabrizio Romano, les Citizens ainsi que le club portugais sont tombés d’accord pour rompre le prêt et lui permettre de rejoindre le Werder Breme en Bundesliga.

🚨🟢 EXCLUSIVE: Werder Bremen agree deal to sign Issa Kaboré on loan from Manchester City, here we go!

Benfica and City agreed to break the loan, since the wing-back wasn’t getting enough game time.

…and Werder sign Kaboré on loan until June. Done. 🇩🇪 pic.twitter.com/08is7poIcb

